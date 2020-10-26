В Губадлы разграблено свыше 5 тыс. редких музейных экспонатов - историк

БАКУ /Trend/ - На территории Губадлинского района армянскими вандалами было разрушено более ста исторических и культурных памятников, разграблено свыше 5 000 редких экспонатов, хранящихся в Губадлинском историко-краеведческом музее.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал научный сотрудник отдела древней истории Азербайджана Института истории НАНА Рамин Ализаде.

По его словам, религиозные памятники были превращены в свинарники, одним словом, армяне попытались уничтожить все, что свидетельствует о следах азербайджанских тюрков в Губадлинском районе.

"Это в лишний раз подтверждают видео и фотоматериалы периода, когда Губадлинский район находился под армянской оккупацией. Как и другие исторические и культурные памятники Карабаха, многие исторические памятники Губадлы использовались оккупантами в военных целях или были разрушены", - сказал Рамин Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)