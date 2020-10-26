Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ не забудет эту несправедливость

БАКУ/Trend/ - Я говорил на протяжении последних нескольких лет, мир уже не прежний. Фактор силы выходит на передний план и сделали это не мы. Посмотрите, считаются ли сегодня большие государства с международным правом? Нет. Считаются ли они с Советом Безопасности ООН? Нет. Все делают, что хотят на своих местах, на своей стороне, один вошел туда, другой – сюда, третий делит какие-то территории. Нет и следа от международного права. Так почему же мы должны защищать это? Хотя, мы защищаем, не предпринимаем каких-либо шагов вне закона. Мы не входим на территорию Армении, восстанавливаем признанные международным сообществом территории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Если постоянные члены Совета Безопасности ООН, сопредседатели Минской группы не смогли сделать этого, то пусть отойдут в сторону, не мешают. В отличие от Армении мы ни у кого не просим помощи. Пусть не мешают и не испытывают терпение азербайджанского народа. Завтра это война закончится, мы добьемся своего. А какими же будут наши отношения? Забудет ли азербайджанский народ эту несправедливость? Не забудет. Пусть подумают об этом. Сегодня Азербайджан не то государство, с интересами которого кто-то может не считаться. Нет. Наступит день, когда они придут с просьбами, предложениями, в том числе о сотрудничестве. Как же будут смотреть нам в лицо? Сегодня они мобилизовали все силы против нас. Я терпел это на протяжении месяца, целого месяца. Молчал об этом, но мы сыты по горло. Это во-первых.

Во-вторых, посредник должен быть нейтральным. Если он не беспристрастен, то пусть отзовет свою кандидатуру. Если посредник не нейтрален, то он не может быть посредником. Теперь страны-посредники должны придумать для себя новые функции, чем они будут заниматься? Сегодня они уже не могут говорить об освобождении пяти районов, где эти пять районов, 4 из них уже у нас. Этот вопрос уже в прошлом, все, закончился. Мы сами взяли их – Физули, Зангилан, Джебраил, Губадлы. Большая часть этих районов у нас. Часть бывшего Гадрутского – нынешнего Ходжавендского района у нас. Поэтому пусть подумают»,- сказал глава государства.