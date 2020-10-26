Президент Ильхам Алиев: За эти 28 лет было столько бесполезных встреч, одной больше, одной меньше, разницы нет

БАКУ/Trend/ - Мы не против переговоров. По итогам прошедших вчера в США переговоров было принято решение о проведении встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве через несколько дней. Я не против, пусть встречаются. За эти 28 лет было столько бесполезных встреч, одной больше, одной меньше, разницы нет. Я не хочу сказать, что рассматриваю эту встречу как бесполезную. Нет. Мы хотим, чтобы в этом был смысл. И этот смысл должен ускорить урегулирование конфликта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Покровители Армении, обращаюсь к вам: если вы хотите спасти это фальшивое государство, скажите, чтобы оно вышло. Одного вашего слова достаточно, чтобы она вышла оттуда, одного слова. Если Армении не будет оказываться финансовая, экономическая, военная, политическая поддержка, сможет ли она устоять на ногах? Нет. Сейчас я предоставлю азербайджанскому народу некоторые данные о количестве уничтоженной нами их техники. Каждый может посчитать, зайти в интернет, посмотреть стоимость этой техники и задать вопрос. Откуда такие деньги у бедной, нищей страны? Откуда эти деньги у страны, которая погрязла в проблемах? Сколько мы уже уничтожили техники, а они еще привозят. Ничего, пусть везут, им виднее.

На данном этапе наша позиция заключается в этом, и мы готовы решить этот вопрос военно-политическим путем. Но пусть он решится. Сказано режим прекращения огня, ничего, пусть будет. Армения нарушила его, мы фиксируем каждое нарушение, каждое. Я дал поручение, фиксируется каждое нарушение, они сразу же отправляются представителю ОБСЕ и другим заинтересованным в прекращении огня странам, чтобы они посмотрели, сколько раз армяне нарушили его. У нас есть все данные. Военно-политическое решение должно реализовать вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана»,- сказал Президент Ильхам Алиев.