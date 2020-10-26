Азербайджанская армия готова отражать все атаки армянской стороны - министерство обороны

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона, силы которой уже на исходе, привлекает к боевым действиям стариков, добровольцев, зарубежных наемников и террористов, а также детей.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"В таком случае контроль армянской стороной оперативной ситуации на поле боя практически невозможен. Наша регулярная армия находится в полной боевой готовности для отражения всех нападений и провокаций Армении", - добавил Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)