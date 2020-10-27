В Азербайджане открывается первое почетное консульство Украины

БАКУ /Trend/ - 27 октября 2020 года в здании посольства Украины в Азербайджане состоялась торжественная церемония по случаю назначения почетного консула Украины в городе Шамахы.

В ходе церемонии посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в городе Шамахы Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение.

Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях почетного консула Украины в городе Шамахы.

Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, частный предприниматель.

Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества двух стран и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения между ними торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей.

Консульский округ почетного консула Украины в городе Шамахы охватит Агдашский, Ахсуинский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы Азербайджана.