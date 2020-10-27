Провокации Армении делают переговоры бессмысленными - депутат

БАКУ /Trend/ - По инициативе США 26 октября в силу вступила третья по счету договоренность о режиме гуманитарного прекращения огня в зоне карабахского конфликта, но она была нарушена армянскими ВС и в этот раз. Провокации Армении лишают переговоры об урегулировании конфликта всякого смысла.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Депутат отметил, что недавнее высказывание армянского премьера Никола Пашиняна о том, что «у этого конфликта нет дипломатического решения», а также продолжение поставок Армении вооружения ее покровителями указывали на то, что Ереван не будет соблюдать режим гуманитарного прекращения огня.

«Армения продолжает свою террористическую политику и нарушает уже третью договоренность о прекращении огня. Несмотря на то, что все эти договоренности о прекращении огня были достигнуты по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, эта структура не оказывает какого-либо давления на Ереван, раз за разом нарушающий договоренности. Наоборот, из этих и других стран контрабандным путем в Армению поставляется вооружение. Договариваясь о режиме гуманитарного прекращения огня, Армения лишь пытается выиграть время, чтобы сконцентрировать силы и вновь вооружиться», - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)