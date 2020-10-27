Генпрокуратура Азербайджана озвучила имена погибших в результате армянского террора в Барде

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении продолжают совершать военные преступления против мирных жителей, грубейшим образом нарушая требования гуманитарного режима прекращения огня.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, днем 27 октября Геранбойский и Бардинский районы Азербайджана подверглись массированным ракетным и артиллерийским обстрелам в различных направлениях.

В результате обстрела села Гараюсифли Бардинского района примерно в 16:00 из тяжелой артиллерии погибли мирные жители: Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы 2013 года рождения, ранены семь человек.

В настоящее время сотрудники прокуратуры, продолжая все возможные в сложившихся условиях следственные мероприятия, ведут работу по уточнению списка пострадавших.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)