Азербайджан в одиночку ведет борьбу на поле боя - Руфиз Хафизоглу оманскому радио “WisalFM” (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend непрерывно информирует мировую общественность о событиях, которые происходят в Нагорном Карабахе.

Во время выступления на оманском радио "WisalFM" главный редактор Агентства Trend Руфиз Хафизоглу заявил, что Азербайджан в одиночку ведет борьбу на поле боя, сообщает в среду Trend.

Главред отметил, что главная цель Азербайджана - освободить свои земли от оккупации и в осуществлении этой цели никто ему помешать не сможет.

(Текст: Кямаля Сеидова.)