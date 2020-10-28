Азербайджан в одиночку ведет борьбу на поле боя - Руфиз Хафизоглу оманскому радио “WisalFM” (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - АМИ Trend непрерывно информирует мировую общественность о событиях, которые происходят в Нагорном Карабахе.
Во время выступления на оманском радио "WisalFM" главный редактор Агентства Trend Руфиз Хафизоглу заявил, что Азербайджан в одиночку ведет борьбу на поле боя, сообщает в среду Trend.
Главред отметил, что главная цель Азербайджана - освободить свои земли от оккупации и в осуществлении этой цели никто ему помешать не сможет.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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