Азербайджанские депутаты будут наблюдать за ходом президентских выборов в Молдове
БАКУ /Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 29 октября отправится в Кишинев для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся 1 ноября в Молдове, сообщает в среду Trend.
Вице-спикер, глава парламентского комитета молодежи и спорта Адиль Алиев, депутаты Сабир Гаджиев и Руфат Гулиев будут наблюдать за выборами в составе наблюдательной миссии ПА СНГ, депутат Рамин Мамедов - по линии Исполкома СНГ. Депутаты ознакомятся с условиями, созданными в избирательных участках для голосования, будут наблюдать за ходом процесса голосования.
Визит завершится 3 ноября.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
В рамках программы «Война и мир» эксперты обсудили причины возникновения карабахского конфликта (ВИДЕО)
Азербайджанская армия отомстила за Барду - уничтожено большое количество военной техники и живой силы ВС Армении (ВИДЕО)
Распространены кадры военной техники и вооружений, брошенных ВС Армении в боях на Губадлинском направлении (ВИДЕО)
Жительница Гадрута Евгения Бабаян призвала армянское население содействовать установлению мира в Карабахе (ВИДЕО)
Значительное продвижение ВС Азербайджана на фронте сильно беспокоит некоторые страны – иорданский генерал-майор
Мехрибан Алиева: Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления? (ФОТО)
Граждане пишут главе государства: Результаты Ваших решительных и взвешенных шагов безмерно радуют нас
Высказывания армянской стороны о гуманитарном режиме прекращения огня - не что иное, как лицемерие - помощник Президента
В результате артобстрела Барды армянскими вооруженными силами серьезно пострадали 5 частных домов - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Освобожденные от оккупации территории Азербайджана принесут миллиарды долларов экономике страны - Вюсал Гасымлы
Неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются - помощник Президента Азербайджана