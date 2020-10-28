Азербайджанские депутаты будут наблюдать за ходом президентских выборов в Молдове

БАКУ /Trend/ - Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 29 октября отправится в Кишинев для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся 1 ноября в Молдове, сообщает в среду Trend.

Вице-спикер, глава парламентского комитета молодежи и спорта Адиль Алиев, депутаты Сабир Гаджиев и Руфат Гулиев будут наблюдать за выборами в составе наблюдательной миссии ПА СНГ, депутат Рамин Мамедов - по линии Исполкома СНГ. Депутаты ознакомятся с условиями, созданными в избирательных участках для голосования, будут наблюдать за ходом процесса голосования.

Визит завершится 3 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)