Удары по Барде с использованием кассетных бомб являются очередным геноцидом против народа - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Обстрел города Барда Арменией с использованием кассетных бомб, в результате которого погибли 14 человек и более 40 получили ранения, является очередным ярким примером вандализма и варварства Армении.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в среду Trend.

Он сказал, что использование Арменией запрещенных международным правом кассетных снарядов является очередным геноцидом против народа Азербайджана. Помощник Президента отметил, что используя эти снаряды, Армения пытается убить как можно больше мирных жителей.

"Армения на государственном уровне продолжает этот террор. Это преступный приказ, отданный непосредственно Пашиняном. Азербайджан далек от обстрелов мирных жителей. Мы отвечаем армянам на поле боя.

Пусть армяне не думают, что мы от этого ослабнем и они сломят нашу волю. Наоборот, мы становимся от этого сильнее", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)