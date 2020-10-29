Президент Ильхам Алиев: Те кадры, которые мы демонстрируем в интернете - это мизер по сравнению с тем, что происходит

БАКУ/Trend/ - Те кадры, которые мы демонстрируем в интернете, поверьте, что это мизер по сравнению с тем, что происходит.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Арсенал Азербайджанской армии состоит не только из дронов, у нас современные системы ПВО, российского, белорусского, израильского производства. Несколько систем ПВО перекрестные, которые сбивают большую часть ракет, которые направляются с армянской территории, к сожалению, все мы сбить не можем. У нас бронетехника самая современная - модернизированные танки «Т-72», самые современные танки «Т-90», БМП и так далее. Артиллерия современная, дальнобойная. Сейчас это ни для кого не секрет. Это ракеты «Полонез», «Лора», «Экстра», «Гасырга» и так далее. То есть, мы не подходили к вооружению нашей армии однобоко. Но современные методы ведения войны, конечно, отличаются от того, что было в 90-х годах, поэтому беспилотная авиация является важным фактором нашей боеспособности, тем более с учетом вот таких укрепрайонов. Даже те кадры, которые мы демонстрируем в интернете, поверьте, что это мизер по сравнению с тем, что происходит. Это то, что мы можем показывать. Ведь видно, как они там зарывались. Это просто какие-то грызуны. Они прорывали там все, что можно. У них многокилометровые туннели, сообщающиеся между собой. Крысиные норы, куда они залезают, сразу же, как слышат шум. Около каждого артиллерийского орудия крысиная нора. Поэтому без современной техники уничтожить это было бы очень трудно. И это привело бы к большому количеству жертв. Потому что сколько установок «Град» мы уничтожили. И в данном случае беспилотная авиация, как турецкие дроны, так и израильские, они, конечно же, нам очень помогли. Мы уничтожили зенитно-ракетные комплексы «С-300». Минимум шесть. Плюс современные беспилотные летательные аппараты, они помимо того, что сами наносят удар, сами проводят разведку, они еще дают координаты артиллерии, которая наносит удар. Поэтому, конечно же, это важный фактор нашего успеха. Но, как я говорил, земли освобождают азербайджанские солдаты и офицеры. На земле водружают флаг. Поэтому это все наше достояние, и неслучайно Азербайджанская армия считается одной из самых боеспособных, а после этой войны, я уже знаю, что уже изучается этот опыт. И вообще этот опыт будет полезен многим странам для того, чтобы планировать будущую деятельность по военному строительству и даже для нас. Я вот недавно проводил совещание с военными в Министерстве обороны, я сказал, что наряду с успехами, мы должны проанализировать и упущения. И уже в будущем, когда будем закупать военную технику, исходить из опыта того, что нам нужно было сейчас, а что просто осталось на складах»,- отметил глава государства.