В ЮНИСЕФ направлено обращение в связи с армянским террором в отношении мирного населения Барды

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей направил обращение в ЮНИСЕФ в связи с армянским террором против мирного населения в Барде.

Как сообщает в четверг Trend, в обращении подчеркивается, что армянские вооруженные силы, в очередной раз нарушив требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, с полудня 27 октября обстреляли Геранбойский и Бардинский районы с различных направлений. В результате интенсивного артиллерийского обстрела села Гараюсифли Бардинского района вооруженными силами Армении четыре мирных жителя погибли, 14 получили ранения. Один погибший и четверо раненых - несовершеннолетние.

В результате провокаций, осуществляемых с 27 сентября, военных преступлений, совершенных против мирного населения, проживающего в городах и поселках далеко от зоны боевых действий, 36 детей получили ранения различной степени тяжести, 11 детей были убиты. Это является очередным проявлением террористической сущности военно-политического руководства Армении.

"На этом агрессия Армении не заканчивается. Таким образом, осознавая поражение своей армии в зоне боевых действий, Армения, игнорируя самые элементарные нормы международного гуманитарного права, вовлекает детей в боевые действия. Таким образом, правительство Армении грубейшим образом нарушает IV Женевскую конвенцию "О защите гражданского населения во время войны", "Всеобщую декларацию прав человека" и "Конвенцию о правах ребенка" ООН, Факультативный протокол к этой Конвенции об участии детей в вооруженных конфликтах, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенцию о предупреждении геноцида, а также Декларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о степени безразличия Армении к принципам международного права, вытекающим из этих документов обязательствам. Тот факт, что за неоднократные злодеяния Армении в отношении мирных жителей, особенно детей, в период 30-летнего вооруженного конфликта никаких международно-правовых санкций не вводилось, привел к тому, что преступления этой страны обрели более тяжкий характер.

В этой связи мы призываем все международные организации дать необходимую правовую оценку противоправным действиям, совершенным Арменией, противоречащим нормам и принципам международного права", - говорится в обращении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)