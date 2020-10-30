Передавать тела военнослужащих на территории, где идут военные операции, опасно - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджаном было выдвинуто несколько инициатив в связи с передачей Армении тел армянских военнослужащих, сказал в пятницу Trend военный эксперт Руслан Имангулиев.

Он отметил, что Армения не раз отказывалась от этой инициативы азербайджанской стороны: "Наконец процесс реализовался, и армянской стороне были переданы тела 30 военнослужащих, а также одно гражданское лицо. Данная инициатива Президента Азербайджана была поддержана ранее минобороны России, Международным комитетом Красного креста и ОБСЕ, Армения же от этого процесса всячески уклонялась. Причина приводилась такая - Армения хочет осуществить процесс передачи в боевых условиях. Но это неприемлемо, поскольку в данном процессе важна прозрачность, что возможно с участием представителей международных организаций. Обеспечение их безопасности в тех условиях, которые предлагала Армения, было бы невозможно, поскольку в любое время с армянской стороны могла последовать провокация. В итоге данная гуманитарная инициатива на основании предложения, выдвинутого главой азербайджанского государства, была осуществлена в Товуз-Газахском направлении границы".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)