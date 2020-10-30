Губадлинский район подвергается артиллерийскому обстрелу с территории Армении

БАКУ /Trend/ - В настоящее время подразделения вооруженных сил Армении с направления Горисского района подвергают артиллерийскому обстрелу территорию Губадлинского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии будут приняты адекватные ответные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова.)