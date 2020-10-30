Удары по населенным пунктам Азербайджана в основном были нанесены с территории Армении

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября по сей день ракетные удары по азербайджанским населенным пунктам наносятся в основном с территории Армении.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, на основании доказательств, полученных в ходе оперативно-следственных мероприятий, азербайджанские населенные пункты были обстреляны с территории Варденисского района Армении, в некоторых случаях для обстрела мирных граждан Азербайджана использовались военные базы на территории Кельбаджарского района и Нагорного Карабаха. Было установлено, что в семи случаях были выпущены ракеты Scud, в 34 случаях обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Смерч", при этом в пяти случаях были применены снаряды с кассетной головной частью, а в 177 случаях обстрел велся из установок "Град".

"По данным следствия, указание нанести ракетные удары по азербайджанским населенным пунктам дал представитель Армении в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян, провозгласивший себя так называемым "президентом нкр". Именно по его поручению были нанесены ракетные удары по мирным гражданам Азербайджана. На территориях, где в результате обстрелов имели место разрушения, проведена экспертиза. В ходе расследования выяснилось, что использование этих ракет в Армении разрешено только по указанию высокопоставленных чиновников. Арутюнян и другие официальные лица также озвучивают эти поручения по обстрелу азербайджанских населенных пунктов в социальных сетях. Их цель - напугать население, вызвать панику", - подчеркнул Кямран Алиев.

Он добавил, что в настоящее время уточняется ущерб, нанесенный азербайджанским поселениям и населению в результате армянской агрессии. В связи с этим допрошено 350 свидетелей, 1 715 потерпевших, назначено 17 криминалистических, 290 судебных экспертиз.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)