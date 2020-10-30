Премьер-министр Али Асадов позвонил вице-президенту Турции Фуату Октаю

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 30 октября позвонил вице-президенту Турции Фуату Октаю.

Как передает в пятницу Trend, премьер-министр подчеркнул, что по поручению Президента Азербайджана наша страна готова оказать Турции любую помощь в связи с землетрясением в братской стране.

Фуат Октай выразил признательность за телефонный звонок и проявленное внимание.