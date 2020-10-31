Формула "5+2" по карабахскому конфликту теряет актуальность - институт кавказоведения

БАКУ /Trend/ - Заявление президента России Владимира Путина по Карабаху показало, что в урегулировании конфликта позиция России остается нейтральной и сбалансированной.

Об этом сказала Trend замдиректора по научным делам Института кавказоведения Академии наук Азербайджана, доктор политических наук Рамиля Дадашева.

Она отметила, что говоря о том, что боевые действия идут не на территории Армении, Путин в очередной раз подчеркнул, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана.

Дадашева отметила, что при этом Россия учитывает новую реальность, возникшую с освобождением ряда азербайджанских земель.

"Речь Путина показала, что попытки Армении вовлечь в конфликт другие страны в качестве третьей стороны полностью провалились, и надежды Армении обмануть внутреннюю аудиторию не оправдались. Азербайджан - победитель как в военном, так и в политическом отношении. Россия не намерена идти на поводу авантюр Армении. Россия не строит свою политику на симпатиях или антипатиях к какой-либо стране, на заявлениях политиков, у нее своя стратегия", - сказала она.

Как отметила Дадашева, озвученный Путиным формат "5+2" нашел отражение в плане, который ранее представлялся сторонам главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Однако большую часть этого плана Азербайджан уже реализовал самостоятельно. Большая часть четырех - Джабраильского, Физулинского, Зангиланского и Губадлинского - районов, включая районные центры, а также поселок Гадрут освобождены от армянской оккупации. Поэтому формула "5+2" теряет свою актуальность", - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)