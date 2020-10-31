"Новости" армян об обстреле Ханкенди армией Азербайджана лживы - минобороны

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая армянскими СМИ о том, что подразделения азербайджанской армии с раннего утра якобы подвергают ракетному обстрелу Ханкенди, нанося материальный ущерб мирному населению, является ложью и нацелена на эскалацию напряженности.

Об этом в субботу сказали Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что подразделения ВС Азербайджана наносят точечные удары только по огневым позициям армянской стороны.