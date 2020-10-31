Мы с вами! - министр по делам диаспоры Израиля

БАКУ /Trend/ - Неоднократные ракетные обстрелы Барды, Гянджи, Мингячевира, Нафталана, Абшеронского, Сабирабадского, Кюрдамирского, Геранбойского, Хызынского, Габалинского районов вооруженными силами Армении, убийство гражданских лиц, в том числе детей является военным преступлением.

Как передает в субботу Trend, об этом в ходе видео-встречи с министром по делам диаспоры Израиля Омер Янкевич сказал председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. Во встрече приняли участие свыше 100 членов еврейской общины Баку и азербайджанской общины Израиля.

Напомнив слова Президента Ильхама Алиева о том, что мы продолжаем деятельность в направлении возведения мостов между религиями, культурами и странами, председатель госкомитета отметил, что совместное проживание в нашей стране представителей различных народов и религиозных конфессий в мире и дружбе является приоритетом государственной политики Азербайджана. С чувством сожаления, поведав о войне на территории Азербайджана, Омер Янкевич отметила, что на собственном примере нам известно, каково, когда бомбят мирное население. Мы всегда рядом с вами.

Она также выразила удовлетворение большой заботой, оказываемой в Азербайджане еврейской общине, и в целом высокой религиозной толерантности, которая имеет место в нашей стране. Она высоко оценила деятельность азербайджанской общины в Израиле.

Главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал в своем выступлении особо подчеркнул, что Госкомитет тесно сотрудничает с еврейской общиной в Азербайджане и выразил уверенность в том, что между двумя народами всегда будет дружба и братство.

Председатель бакинской общины евреев-ашкенази Александр Шаровский сообщил, что обе страны являются его родиной, и в Азербайджане евреям живется очень хорошо. По его словам, крайне важно, что сегодня Израиль рядом с Азербайджаном, оказывает поддержку в его справедливой борьбе.

Глава Дома Азербайджана в Израиле Ширин Нехамия выразил серьезную озабоченность кровавыми преступлениями и терактами, совершенными ВС Армении на территории Азербайджана, а также подчеркнул, что всегда доводит до сведения израильской общественности справедливую позицию Азербайджана.

Было отмечено, что внимание азербайджанского государства синагогам и еврейским школам является образцовой моделью для всего мира.

(Текст: Турал Гааджаев)