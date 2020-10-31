В день проведения Женевских встреч армянские ВС выпустили по районам Азербайджана свыше 200 снарядов - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - После Женевских встреч, проведенных при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии и другого оружия Тертерский, Агдамский, Геранбойский и Агджабединский районы Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, сегодня примерно с 06:00 до 12:00 по шести поселках и 26 селам, в целом по 32 населенным пунктам указанных районов, вооруженными силами Армении было выпущено свыше 300 снарядов.

В день проведения Женевских встреч по Тертерскому, Агдамскому, Геранбойскому, Агджабединскому и Дашкесанскому районам Азербайджана армянскими ВС было выпущено свыше 200 снарядов, сказал Гаджиев.