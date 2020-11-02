Азербайджан пишет историю в этой войне - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пишет историю в этой войне.

Об этом сказал находящийся с визитом в Баку экс-премьер и экс-спикер Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым, сообщает в понедельник Trend.

Выразив удовлетворение организацией визита в братский Азербайджан, Бинали Йылдырым пожелал успехов азербайджанскому народу, который ведет великую борьбу, освобождая свои земли от оккупации.

Йылдырым выразил соболезнования близким погибшим военнослужащих и гражданских лиц, пожелал скорейшего исцеления раненым.

Напомнив, что эта проблема не решается 30 лет, Йылдырым отметил, что за эти годы Армения продолжала оккупировать 20% азербайджанских земель: «Турция всегда была сторонником освобождения Карабаха от армянской оккупации и возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли. Переговоры, которые до сегодняшнего дня проводились по этим вопросам, ни к чему не привели. К сожалению, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предпринимали никаких шагов, отпустили ситуацию на самотек, с тем, чтобы проблема была забыта. В результате дело дошло до того, что Азербайджан начал справедливую войну за освобождение своих земель, и в ходе этой войны Азербайджан пишет историю».

Йылдырым подчеркнул, что турецкий народ всегда поддерживал Азербайджан, напомнив о поддержке Кавказской исламской армии, оказанной 102 года назад под предводительством Нуру Паши. Он заявил, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

Йылдырым также добавил, что высоко ценит поддержку азербайджанского народа в связи с землетрясением, произошедшим в Измире.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)