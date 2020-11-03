Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на МИД Азербайджана, поприветствовав генсека Тюркского совета, Джейхун Байрамов поблагодарил его за поддержку справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве. Он особо отметил в этом контексте визит Багдада Амреева в Гянджу, пострадавшую от ракетного обстрела.

Джейхун Байрамов проинформировал генсека Тюркского совета о деструктивных действиях Армении. Он подчеркнул, что незаконное присутствие на протяжении многих лет армянских вооруженных сил на территории Азербайджана представляет серьезную угрозу не только для Азербайджана, но и для всего региона. Было отмечено, что Азербайджан трижды соглашался на установление режима гуманитарного прекращения огня, и каждый раз достигнутая договоренность грубо нарушалась Арменией, которая продолжает брать на прицел гражданское население.

Коснувшись значения состояшегося в Баку мероприятия, которое было посвящено вопросам нового периода социально-экономического развития Азербайджана, министр сказал, что на всех освобожденных от оккупации землях Азербайджана будут проводиться восстановительные работы, для чего государством будут мобилизованы все усилия.

Генеральный секретарь Багдад Амреев с удовлетворением отметил встречу с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках своего визита в Баку. Глава организации подчеркнул однозначную поддержку Тюркским советом справедливой позиции Азербайджана.

Подтвердив в свою очередь важность мероприятия в Баку, посвященного вопросам восстановительных работ на оккупированных территориях, Амреев отметил его значение с точки зрения реализации соответствующих проектов и тем самым восстановления нормальной жизни на этих территориях.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к предстоящему саммиту Тюркского совета и по другим вопросам.

(Текст: Турал Гараджаев)