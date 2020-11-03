Азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру - минобороны
БАКУ /Trend/ - В настоящее время Армения находится в такой ситуации, что она уже не знает, что делать и какую ложную и клеветническую информацию распространить.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, армянская сторона продолжает распространять ложную информацию о том, что военная авиация Азербайджана якобы обстреляла мирных жителей в Шуше и Ханкенди.
"В очередной раз заявляем, что Азербайджанская Армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру", - сказали в минобороны.
(Текст: Турал Гараджаев)
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