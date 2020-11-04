ВС Армении обстреливают села Тертерского и Агджабединского районов - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:05 подразделения ВС Армении периодически подвергают артиллерийскому обстрелу села Хусенли и Газйан Тертерского и Гаджилар, Гараханлы и Боят Агджабединского районов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии предпринимают адекватные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)