Политические и экономические отношения между Азербайджаном и Чехией находятся на высоком уровне - спикер Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Политические и экономические отношения между Азербайджаном и Чехией находятся на высоком уровне.

Как передает Trend, об этом в ходе пятничной встречи с послом Чехии в Азербайджане Миланом Экертом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова. Она отметила, что роль взаимных визитов и встреч глав государств и правительств в достижении такого уровня отношений велика.

"Высокий уровень политического диалога положительно влияет на углубление нашего сотрудничества в других сферах жизни. Мы намерены и в будущем развивать наши экономические, культурные и гуманитарные отношения с Чешской Республикой", - сказала Сахиба Гафарова.

Было отмечено, что документы, подписанные на сегодняшний день между двумя странами, составляют прочную правовую основу двусторонних отношений. Логическим результатом работы, проделанной в этой сфере в последние годы, стал рост взаимного товарооборота. Сегодня Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Чехия также является одним из основных партнеров Азербайджана в энергетическом сотрудничестве со странами Европейского Союза. Были подчеркнуты широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах экономики как связь, торговля, транспорт, строительство, машиностроение, электроника.

Спикер отметила, что между законодательными органами двух стран также существуют позитивные отношения. Сегодня в парламентах обеих стран действуют группы дружбы. Взаимные визиты парламентских делегаций, регулярные встречи наших депутатов в влиятельных международных парламентских организациях очень важны с точки зрения обмена опытом и информацией.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, спикер Милли Меджлиса проинформировала посла о последней ситуации на линии фронта, а также об актах агрессии, совершенных вооруженными силами Армении против мирного населения.

Посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт сказал, что его страна придает большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном, который является важным стратегическим партнером Чехии. Посол отметил, что его страна заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном в двустороннем и многостороннем форматах. Развитие двусторонних отношений в политической, экономической, торговой и гуманитарной сферах служит благополучию наших народов.

Подчеркнув, что они внимательно следят за развитием событий в этом регионе Южного Кавказа, Милан Экерт выразил уверенность в скором урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями касательно развития межпарламентских отношений, путей урегулирования региональных конфликтов, вопросов борьбы с пандемией COVID-19 и других тем, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)