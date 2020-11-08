Переполненные счастьем люди празднуют освобождение города Шуша - радость победы в Баку

БАКУ /Тrend/ - Радостная новость об освобождении города Шуша, объявленная Президентом Азербайджана, Победоносным Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым доставила нескончаемое счастье нашему народу, который ждал этого дня 28 с половиной лет.

Сотни тысяч людей с Флагами Азербайджана в руках вышли на улицы и проспекты столицы, делясь радостью победы в Шуше.

Trend представляет вашему вниманию кадры с бакинских улиц и проспектов:

(Фото: Заур Мустафаев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)