Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении еще нескольких сел и стратегических высот
БАКУ /Trend/ - Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мец Таглар, Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен, Шехер Ходжавендского района, сел Шушакенд, Мухтар, Дашалты Ходжалинского района, села Ашагы Гюздяк, Говшатлы, Мирзаджамаллы, Шекерджик, Мердинли, Шыхлы, Гарамамедли, Довлетярлы, Гаджилы, Гусейнбейли, Сараджыг Физулинского района, села Собу, Гарагёз, поселок Бартаз, стратегическую высоту Бартаз (2300 метров), высоту Сыгырт (1370 метров), высоту Шукюратаз (2000 метров) и пять безымянных высот Зангиланского района, села Галаджыг, Моллагасанли, Аскерханлы, Юхары Нюсус, Ашыг Меликли, Нифталылар, Герер, Челебилер Джабраильского района, села Гараманлы, Хендек, Хамзали, Махрызлы, Хал, Баллыгая, Улашлы, Тинли, Ходжахан, Боюнекер, Гарагоюнлу, Черели Губадлинского района, села Гюлябирд, Сафиян, Тюркляр Лачынского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!
Как передает в понедельник Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.