Президент Ильхам Алиев: Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции

БАКУ/Trend/ - Одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

«То, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта. И уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией будет также весомой.

Хотел бы также выразить благодарность сегодня Президенту Турецкой Республики господину Реджепу Тайипу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым, мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, чувством гордости я подписываю этот документ, и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием», - сказал глава государства.