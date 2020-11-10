БАКУ /Trend/ - Как Организация исламского сотрудничества (ОИС), мы всегда выступали за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Мы хотим, чтобы этот конфликт не разгорелся.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе организованной Управлением мусульман Кавказа международной конференции на тему "Проблемы современного мира: разжигание ненависти, терроризм, экстремизм, исламофобия и агрессия Армении против Азербайджана" сказал спецпредставитель генсека ОИС Магруб Салим Бат.

Он отметил, что ОИС и отныне будет выступать в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

"Мы хотели бы, чтобы все достигнутые соглашения выполнялись. ОИС поддерживает справедливую позицию Азербайджана", - сказал Магруб Салим Бат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)