Освободив оккупированные земли, Азербайджан обеспечил свое законное право на суверенитет – иранский эксперт

БАКУ /Trend/ - Освободив оккупированные земли, Азербайджан обеспечил свое законное право на суверенитет.

Об этом во вторник сказал Trend иранский политический эксперт Мирза Расул Исмаилзаде.

По его словам, все мировые государства стали свидетелями этого успеха Азербайджана.

Он добавил, что Азербайджан реализовал принятые международными организациями резолюции: «Сегодня положен конец оккупации. Это знаменательный день, вписанный в историю азербайджанским народом. Это радостная весть для всех азербайджанцев, всех мусульман. Весь мир стал свидетелем терпения и мужества азербайджанского народа».

Иранский эксперт отметил, история доказала, что продолжение агрессии имеет плачевный конец. Он поздравил азербайджанский народ с этой исторической победой, выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)