Во всех террористических актах против Азербайджана были причастны спецслужбы Армении - Камиль Салимов

БАКУ/Trend/ - Во всех террористических актах против Азербайджана были причастны спецслужбы Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель НПО «Общественное наблюдение за местами принудительного заключения» Камиль Салимов.

«Проблемы терроризма носят много векторный характер, но имеют свои разновидности. На территории Азербайджана с армянским терроризмом впервые столкнулись в 1987 и 1994 годах. 62,5 процента взрывов были произведены на пассажирских автобусах, которые выполняли международные рейсы. У нас порядка 13 автобусов были взорваны армянскими террористами. 12 процентов взрывов были пассажирские товарные поезда, 4 процента взрывов были поезда метрополитена, в 25 процентов случаев - воздушные суда, паромы.

Среди гражданских объектов 67 процентов являлись мосты в 12 процентов случаев – предприятия по переработке сырья.

Общее количество жертв в период первой волны терроризма 1994 году 1250 человек, раненых – 1283 человека, пропали без вести 65 человек. Всего же террористических актов было 367, в результате чего погибло 2 тысячи человек.

Хочу отметить, что во всех террористических актах были причастны спецслужбы Армении.

Благодаря помощи прокуратуры Российской Федерации нам удалось привлечь к уголовной ответственности причастных к терроризму представителей спецслужбы Армении.

Хочу отметить, что ряд международных документов категорически запрещают привлечение наемников и террористов в боевые действия.

Резолюция генеральной ассамблеи ООН от 17 декабря 1984 года категорически осуждает политику государственного терроризма, направленную на вмешательство, оккупацию или подрыв общественного политического строя других государств.

Существенное значение в борьбе с наемничеством и терроризмом играет сотрудничество Азербайджана с другими государствами.

Хотелось бы обратить внимание на информацию, которая была представлена директором службы личной разведки России господином Нарышкином, о том, что на территорию Азербайджана направляются боевики из курдской рабочей партии. То есть не было сказано, что они непосредственно принимают участие где и в какой части, но информация дала основание для того, чтобы наши соответствующие структуры усилили свою дикцию», - сказал он.

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