Азербайджанский солдат готов пожертвовать жизнью за Родину - Закир Гасанов
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ 30 лет жил ожиданиями этой победы.
Об этом сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов на сегодняшнем приеме, организованном с участием министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, командующего Сухопутными войсками генерала армии Умита Дюндара и командующего ВВС генерала армии Хасана Кючюкакйюза, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что азербайджанский народ любит и доверяет своей армии, всегда поддерживал ее: "Азербайджанский солдат любит свою Родину, готов пожертвовать за нее жизнь, и пожертвовал".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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