Азербайджанский солдат готов пожертвовать жизнью за Родину - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ 30 лет жил ожиданиями этой победы.

Об этом сказал министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов на сегодняшнем приеме, организованном с участием министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, командующего Сухопутными войсками генерала армии Умита Дюндара и командующего ВВС генерала армии Хасана Кючюкакйюза, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что азербайджанский народ любит и доверяет своей армии, всегда поддерживал ее: "Азербайджанский солдат любит свою Родину, готов пожертвовать за нее жизнь, и пожертвовал".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)