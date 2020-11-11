Президент Ильхам Алиев: Будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение

БАКУ/Trend/ - Будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в ходе встречи с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре номер 1.

«Теперь в нашей жизни начинается новый период. Этот период обеспечит нашей стране счастливое будущее. В вашей жизни начинается новый период. Вы ранены. Но знайте, что мы вылечим вас. Мы вернем к жизни наших самых тяжелораненых военнослужащих. Наши врачи сейчас работают и днем и ночью. И впредь будут приняты все необходимые меры для возвращения к нормальной жизни. Как вы знаете, по личной инициативе и под контролем Мехрибан ханым для наших военнослужащих, потерявших руки и ноги в Первой карабахской войне, доставляются современные протезы. Такие протезы, используя которые, люди могут играть даже в футбол. Все это будет обеспечено. Можете быть уверены. В связи с вашей дальнейшей жизнью, я заранее обращаюсь ко всем государственным структурам, частным компаниям и сообщаю, что будут предприняты особые шаги по обеспечению работой наших военнослужащих, наших военнослужащих, проявивших героизм, получивших ранение. Мы всегда будем это учитывать»,- отметил Президент Ильхам Алиев.