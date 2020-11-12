ПЕА оказала гуманитарную помощь 500 семьям, пострадавшим от армянского террора в Барде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) оказала гуманитарную помощь 500 семьям, пострадавшим от армянского террора в городе Барде.

Как сообщили в четверг Trend в ПЕА, забота о семьях, пострадавших в результате обстрелов армянскими террористическими группировками наших населенных пунктов и мирных жителей, оказание им помощи является одним из приоритетных направлений деятельности ПЕА.

"Гуманитарный проект, реализуемый партией "Ени Азербайджан" в Гяндже и других городах и селах Азербайджана, ставших мишенью армянских фашистов, в рамках кампании "Мы сильны вместе" в дни Отечественной войны, продолжается и сегодня.

На прошлой неделе представители ПЕА посетили семьи, дома которых были разрушены в результате ракетного обстрела Барды, и поинтересовались их проблемами.

Сегодня партия "Ени Азербайджан" доставила гуманитарную помощь 500 семьям Барды. Эта помощь партии была оказана семьям наших граждан, ставшим жертвами армянского вандализма, дома которых были разрушены в результате армянской провокации, а также семьям погибших.

Принявшие участие во встречах, жители Барды заявили, что гордятся великой победой Азербайджана под руководством нашего Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева", - сказали в ПЕА.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)