В Азербайджане учреждена юбилейная медаль "140-летие (1880-2020) "Азербайджанских железных дорог"

Политика 12 ноября 2020 19:54 (UTC+04:00)
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль "140-летие (1880-2020) "Азербайджанских железных дорог"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "140-летие (1880-2020) "Азербайджанских железных дорог".

Как передает Trend, законом утверждено Положение о юбилейной медали Азербайджана "140-летие (1880-2020) "Азербайджанских железных дорог".

(Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Умер премьер-министр Бахрейна
Умер премьер-министр Бахрейна
Хлопчатобумажная пряжа продавалась ряду стран на бирже Туркменистана в октябре
Хлопчатобумажная пряжа продавалась ряду стран на бирже Туркменистана в октябре
Создана самая точная 3D-модель коронавируса
Создана самая точная 3D-модель коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
Торжественное открытие 1400 проектов в области здравоохранения Ирана будет проведено в 2021 году Иран 20:08
В Грузии выявлено 3 120 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 358 пациентов Грузия 20:01
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль "140-летие (1880-2020) "Азербайджанских железных дорог" Политика 19:54
Очень трогательно! Азербайджанская телеведущая, спустя 28 лет, увидела родной дом в Шуше (ВИДЕО) Социум 19:52
Блокаде Нахчывана будет положен конец - Муса Гасымлы Политика 19:51
Азербайджан всегда будет уделять внимание защите христианского религиозного наследия на своей территории - министерство (ФОТО) Общество 19:42
Увеличились экспортные операции Азербайджана в Австралию Бизнес 19:42
Кадры из освобожденного от оккупации села Туг Ходжавендского района Политика 19:31
В Азербайджане учреждена юбилейная медаль Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Политика 19:29
Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворческими силами России Политика 19:26
В течение 44 дней азербайджанский солдат показывал настоящий пример героизма - Эльшан Мусаев Общество 19:24
В мечети города Шуша азербайджанские солдаты совершили намаз (ВИДЕО) Социум 19:24
Мы верим, что Совместный центр будет способствовать повышению эффективности контроля за прекращением огня - МИД Азербайджана Политика 19:11
Ассоциация страховщиков Азербайджана о влиянии пандемии на продукт ОСАГО Финансы 19:08
В Азербайджане внесены изменения в законодательство касательно эксплуатации детского труда Политика 19:02
ABAK-Az Crowe Ltd анонсирует новые проекты в области налогооблажения и программного обеспечения Финансы 18:51
Французский депутат получил тысячи сообщений с угрозами от армян Политика 18:44
Начальники РОП освобожденных районов Азербайджана назначены их комендантами Общество 18:35
Банк Республика откроет филиал в городе Шуша! Общество 18:33
Назван состав сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мужской и женской спортивной гимнастике Общество 18:27
В Азербайджане продолжается работа по газификации регионов Экономика 18:25
Позиция Азербайджана в освободительной борьбе справедливая – болгарские эксперты на площадке "Наше время" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:24
Номинальные доходы населения Азербайджана за 9 месяцев 2020 года сократились Финансы 18:15
Украина обнародовала объёмы импорта битума из Азербайджана Энергетика 18:12
SOCAR планирует сокращение буровых работ в 2021 году Энергетика 18:09
В Дашогузском регионе Туркменистана повысят урожайность проса Бизнес 18:03
Транспортировка газа из нового источника в Европу через «Южный газовый коридор» уже реальность - министр Энергетика 17:58
First Heartland Jysan Bank утвердил новую стратегию развития в период глобальной пандемии Финансы 17:54
Узбекистан планирует запустить кластер по добыче и глубокой переработке природного камня Узбекистан 17:51
Победа Азербайджана в Карабахской войне также обеспечит безопасность наших региональных и глобальных энергетических проектов – министр Энергетика 17:47
ASAN - первое радио, начавшее вещание в освобожденном от оккупации городе Шуша Социум 17:43
Узбекнефтегаз закупит шатунные вкладыши для компрессора Тендеры 17:42
Казахстан и Россия прорабатывают вопрос совместного производства вакцины против COVID-19 Казахстан 17:42
В Нахчыване предпринимаются меры по обеспечению населения высокоскоростным интернетом ИКТ 17:41
Узбекско-китайское СП Asia Trans Gas закупит запчасти для газогенераторов Тендеры 17:37
Генпрокуратура Азербайджана о деталях преступлений наемников, прибывших в Карабах из Абхазии (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 17:35
Международные резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд Россия 17:31
Русские пользователи соцсетей обвинили протестующих в Ереване армян в трусости Социум 17:23
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 35 частных домов (ФОТО) Общество 17:23
ЕАБР и Нацкомпания KAZAKH INVEST договорились о реализации инвестпроектов в Казахстане Бизнес 17:17
В Марыйском регионе Туркменистана завершилась реконструкция автозаправочной станции Строительство 17:14
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел - Ходжик Губадлинского района и Ховуслу Джабраильского района Нагорно-карабахский конфликт 17:10
Более половины объёма всего уставного капитала приходится на пять банков Финансы 17:04
Заниматься самолечением от COVID-19 очень опасно – главный инфекционист Азербайджана Общество 17:03
В Азербайджане вновь активизируется процесс смены школы Общество 16:57
Размещение российских миротворцев в Карабахе является правильным шагом - военный эксперт Политика 16:55
В Шуше и освобождённых от армянских агрессоров городах и селах Азербайджана звучит азан (ВИДЕО) Социум 16:50
Годовая добыча на месторождении "Шахдениз" к 2024 году вырастет на 42% Энергетика 16:49
«Укртранснафта» продаст нефть марки Azeri Light «Белорусской нефтяной компании» Энергетика 16:48
В 2021 году рост производства табака в Азербайджане превысит 30% Бизнес 16:47
Родина никогда не забудет шехидов, всегда будем у них в неоплатном долгу - Тамилла Гурбанова Социум 16:42
Названа сумма сделок в национальной валюте на бирже Туркменистана в октябре Финансы 16:41
«Азери-Чираг-Гюнешли» обеспечил почти 80% октябрьской добычи нефти в Азербайджане Энергетика 16:40
Началась работа по включению исторического центра города Шуша в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Культура 16:39
В Баку предотвращено вмешательство в первозданный вид архитектурного памятника (ФОТО) Общество 16:38
История туркменской модели нейтралитета и ее успешное осуществление Туркменистан 16:32
МЭА оценило соблюдение Азербайджаном условий сделки ОПЕК + Энергетика 16:13
Межбанк Азербайджана и Газпромбанк заключили соглашение по банковскому сопровождению контрактов Финансы 16:11
Более 60% всего совокупного капитала приходятся на четыре азербайджанских банка Финансы 16:10
В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от COVID-19 Европа 16:10
На улицах Актобе казахи и азербайджанцы отметили победу автопробегом "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО) Социум 16:10
Радость победы в фотографиях – новый проект Arts Council Azerbaijan Культура 16:07
ПЕА оказала гуманитарную помощь 500 семьям, пострадавшим от армянского террора в Барде (ФОТО) Политика 16:04
Возбуждено уголовное дело в отношении армян, призывающих к террору против Азербайджана Общество 15:57
Оккупационная политика Армении нанесла значительный ущерб страховому рынку Азербайджана - АСА Финансы 15:56
Азербайджанский природный газ выйдет на европейский рынок после завершения проекта TAP Энергетика 15:53
В Туркменистане ведется работа по поэтапной приватизации животноводческих ферм Бизнес 15:53
В Казахстане планируется завершить разработку Концепции развития финсектора в 2021 году Финансы 15:50
В 2021 году ожидается оживление экономики Азербайджана - ЕБРР Финансы 15:49
В Туркменистане внедряют цифровые технологии в строительство Бизнес 15:46
Запущена онлайн-платформа для предпринимателей Азербайджана Экономика 15:44
С появлением новых технологий стимулируются инновации, появляются новые игроки на рынке, новые стартапы - Таир Исмаилов (ВИДЕО) ИКТ 15:38
ООО "Азерпамбыг АПК" провело благотворительную акцию для семей солдат (ФОТО) Общество 15:37
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Азых, Акаку и Агбулаг Ходжавендского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:33
Администрация грузинской стороны проекта БТК об инфраструктурных работах Строительство 15:32
Azercell запустил первую сеть 4G в освобожденной Шуше! ИКТ 15:26
МАГАТЭ: Иран продолжает сокращать обязательства по СВПД Ядерная программа 15:24
Президенту пишут: Победы в боях за освобождение наших земель от оккупации золотыми буквами вписали Ваше имя в историю Азербайджана навеки Политика 15:23
Морской нацперевозчик Казахстана перевыполнил план по транспортировки нефти Энергетика 15:22
В промышленном производстве Азербайджана в годовом исчислении наблюдается спад Бизнес 15:22
Туркменские предприниматели активно участвовали на бирже страны в октябре Бизнес 15:19
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту BOTAŞ превысил около 11 млн тонн Турция 15:17
На мировых рынках падает спрос на турецкую сталь Турция 15:14
В абсурдных заявлениях Эмманюэля Макрона особая инициатива принадлежит глобальным банковско-финансовым мошенникам - эксперт Политика 15:11
В мире падает спрос на турецкие кожаные изделия Турция 14:56
В Азербайджане в производстве винной продукции ощущается изменение Бизнес 14:53
Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 14:53
С начала года из Бельгии через порты Турции было перевалено свыше 8 млн. тонн грузов Турция 14:47
В Азербайджане выявлено еще 1 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 979 человек Общество 14:46
В Тель-Авиве выходцы из Азербайджана отмечают победу над Арменией музыкой и танцами (ВИДЕО) Социум 14:44
ЕБРР назвал текущий активный портфель для Туркменистана Финансы 14:42
В октябре объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана упал почти на четверть Финансы 14:41
ЕБРР содействует развитию туркменских МСП Бизнес 14:38
Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме – Лавров Нагорно-карабахский конфликт 14:25
Турция построит железную дорогу до Нахчывана - турецкий министр Бизнес 14:24
Перечень инвестпроектов с иностранным участием реализуется в Карагандинской области Казахстана Бизнес 14:19
В январе-октябре объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии гостаможни сократился Финансы 14:15
Yelo Bank поддерживает семьи шехидов (ФОТО) Экономика 14:05
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана к работе приступают управления и отделы СГБ Политика 14:01
Именно правильное ношение защитной маски может уберечь от коронавируса - TƏBİB Общество 14:00
Все новости