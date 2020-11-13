Азербайджан принял участие во 2-м Форуме сотрудничества Тихоокеанского альянса

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции 12 ноября 2020 года прошел II Форум сотрудничества Тихоокеанского альянса. Азербайджан, обладающий статусом государства-наблюдателя в Альянсе, принял участие во II Форуме.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, выступая на пленарном заседании форума, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров обратил внимание на то, что после освобождения, остававшихся под оккупацией почти 30 лет, оккупированных азербайджанских земель Карабахский регион Азербайджана вернулся в систему мировых экономических и культурных связей.

В частности было отмечено, что освобождение города Шуша - культурной столицы Карабаха и Азербайждана, жемчужины Кавказа, вдохновившей на написание первой оперы на мусульманском Востоке, внесет большой вклад в развитие регионального туризма. Участники форума были проинформированы о важности мультикультурального наследия в сфере туризма и о богатых ценностях и культурном наследии Азербайджана в этом отношении.

Эльшад Искендеров отметил, что в Азербайджане есть большой опыт в этой сфере - в стране охраняются и реставрируются все памятники истории и культуры, независимо от религии и национальности. Отметив роль туризма и культуры в восстановлении мира, посол по особым поручениям МИД выразил уверенность в том, что обладающий опытом в этой сфере Азербайджан, после необходимых восстановительных работ, вернет освобожденные территории в мировые экономические связи и культурную сокровищницу, что послужит укреплению мира в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)