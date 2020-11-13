Азербайджан принял участие во 2-м Форуме сотрудничества Тихоокеанского альянса

Политика 13 ноября 2020 19:01 (UTC+04:00)
Азербайджан принял участие во 2-м Форуме сотрудничества Тихоокеанского альянса

БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции 12 ноября 2020 года прошел II Форум сотрудничества Тихоокеанского альянса. Азербайджан, обладающий статусом государства-наблюдателя в Альянсе, принял участие во II Форуме.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, выступая на пленарном заседании форума, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров обратил внимание на то, что после освобождения, остававшихся под оккупацией почти 30 лет, оккупированных азербайджанских земель Карабахский регион Азербайджана вернулся в систему мировых экономических и культурных связей.

В частности было отмечено, что освобождение города Шуша - культурной столицы Карабаха и Азербайждана, жемчужины Кавказа, вдохновившей на написание первой оперы на мусульманском Востоке, внесет большой вклад в развитие регионального туризма. Участники форума были проинформированы о важности мультикультурального наследия в сфере туризма и о богатых ценностях и культурном наследии Азербайджана в этом отношении.

Эльшад Искендеров отметил, что в Азербайджане есть большой опыт в этой сфере - в стране охраняются и реставрируются все памятники истории и культуры, независимо от религии и национальности. Отметив роль туризма и культуры в восстановлении мира, посол по особым поручениям МИД выразил уверенность в том, что обладающий опытом в этой сфере Азербайджан, после необходимых восстановительных работ, вернет освобожденные территории в мировые экономические связи и культурную сокровищницу, что послужит укреплению мира в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанские солдаты в Шуше – начинается мирная жизнь (ВИДЕО)
Азербайджанские солдаты в Шуше – начинается мирная жизнь (ВИДЕО)
Как азербайджанские солдаты отмечали победу на фронте песнями и танцами (ВИДЕО)
Как азербайджанские солдаты отмечали победу на фронте песнями и танцами (ВИДЕО)
В азербайджанских семьях встречают своих сыновей-героев Карабахской войны (ВИДЕО)
В азербайджанских семьях встречают своих сыновей-героев Карабахской войны (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Армянам, для которых Кельбаджар не является Родиной, несложно сжигать там дома - историк Политика 19:34
Азербайджанские солдаты в Шуше – начинается мирная жизнь (ВИДЕО) Социум 19:32
Экономика Нахчывана в постблокадный период - анализ Политика 19:26
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании Политика 19:21
Тесные связи сотрудничества АЗЕРТАДЖ и катарских СМИ вызывают одобрение (ФОТО) Политика 19:18
Оценка ущерба гражданским объектам Азербайджана в результате армянской агрессии будет завершена до 10 декабря - Кабмин Политика 19:04
Как азербайджанские солдаты отмечали победу на фронте песнями и танцами (ВИДЕО) Социум 19:03
Азербайджан принял участие во 2-м Форуме сотрудничества Тихоокеанского альянса Политика 19:01
Для оценки ущерба, нанесенного Азербайджану, при Госкомиссии созданы 11 рабочих групп - Кабмин Политика 18:56
Созданы рабочие группы для оценки и ликвидации ущерба, нанесенного Азербайджану в результате армянской агрессии Политика 18:51
В азербайджанских семьях встречают своих сыновей-героев Карабахской войны (ВИДЕО) Социум 18:47
Надеюсь, что мы уже не будем употреблять словосочетание "нагорно-карабахский конфликт" - Путин Нагорно-карабахский конфликт 18:45
К оценке ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана будут привлечены международные и местные структуры - помощник Президента Политика 18:44
СЗ «Хуалинг» Грузии об основных сферах своей деятельности Бизнес 18:43
Карабах станет настоящим раем, каким и был до оккупации - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов Социум 18:38
Операции посредством клиринговой системы по малым платежам в годовом обращении увеличились Финансы 18:32
По гражданскому населению и гражданским объектам Азербайджана выпущено свыше 30 тыс. снарядов - помощник Президента Политика 18:28
В Азербайджане переименовываются два села, освобожденные от оккупации Политика 18:15
Фахраддин Аббасов повесился после освобождения города Шуша - Пенитенциарная служба Происшествия 18:09
В минобороны Турции проходит встреча с российской делегацией о создании миротворческого центра в Нагорном Карабахе Политика 17:59
Генпрокуратура Азербайджана распространила еще одну информацию о наемных террористах, воюющих на стороне Армении Политика 17:55
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел Хендек и Мурадханлы Губадлинского района Политика 17:43
В Азербайджане увеличилось число кибератак ИКТ 17:42
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на поставку запчастей Тендеры 17:35
В 28 заведениях общепита в Азербайджане выявлены грубые нарушения режима карантина Экономика 17:32
Консорциум TAP начал пересаживать оливковые деревья на прежние места Энергетика 17:32
Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о поставках вакцин для 4 млн человек Израиль 17:26
Премьер-министр Беларуси обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества Политика 17:25
Состоялась 6-я сессия Комитета UNESCAP по ИКТ, науке, технологиям и инновациям ИКТ 17:18
Узбекско-Корейское СП закупит шины для транспортных средств Тендеры 17:12
Платформа "Виртуальная школа" функционирует стабильно - минобразования Азербайджана Общество 17:03
Ответное письмо генпрокурора Аргентины по вопросу терроризма в Карабахе Общество 17:02
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку необходимых товаров Тендеры 17:00
Треть ВВП Азербайджана приходится на сферу промышленности Бизнес 17:00
Снят видеоролик "Азербайджан - моя Родина!" (ВИДЕО) Общество 16:52
В Туркменистане создаются специальные земельные фонды для выращивания сельхозкультур Бизнес 16:45
В UNEC пройдут обсуждения в связи с экономикой Карабаха Общество 16:41
Казахстан, Украина договорились о сотрудничестве в создании инновационных технологий Бизнес 16:41
Сальдо торгового баланса в Азербайджане осталось положительным Бизнес 16:37
В АПК Карагандинской области Казахстана реализуется 31 инвестпроект Казахстан 16:34
Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Суговушан Тертерского района Нагорно-карабахский конфликт 16:34
В Варшаве проведен автопробег по случаю победы, одержанной Азербайджаном в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 16:33
Виртуальные занятия должны иметь неизменный график - минобразования Азербайджана Общество 16:23
Германия выделила 2 млн евро на деятельность МККК в Карабахе Политика 16:22
В Туркменистане будет рассмотрена возможность сотрудничества для реализации энергетической дипломатии Энергетика 16:15
В Азербайджане ожидается переход к гибридному и очному обучению Общество 16:13
Мусье Жордан оказался французским шпионом – только в Шуше (ФОТО) Интервью 16:08
В Карабахе будет запущено бюро İTV Общество 16:08
Нефть остается в минусе на опасениях вокруг коронавируса Энергетика 16:07
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на услуги по заправке баллонов техническим газом Тендеры 16:07
Большая часть наемных работников Азербайджана задействована в сфере образования Бизнес 16:06
Азербайджан преподал исторический урок Армении - Руфиз Хафизоглу телеканалу "Orient News" (ВИДЕО) Политика 16:02
В Азербайджане выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, вылечились 1015 человек Общество 15:59
Госкомстат Азербайджана обнародовал показатель ВВП за истекшие 10 месяцев 2020 года Финансы 15:56
Среднемесячная номинальная зарплата по Азербайджану достигла 706 манатов Финансы 15:54
Азербайджанский фильм о братьях Нобель покажут в Австрии Культура 15:53
Россия работает с Азербайджаном, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения - МИД Политика 15:53
В Туркменистане внедряется цифровизация во все отрасли ИКТ 15:48
Подсчитывается ущерб, нанесенный азербайджанскому населению в результате армянской агрессии Нагорно-карабахский конфликт 15:44
Yelo Накопительный - Планируйте завтрашний день сегодня Экономика 15:42
В Казахстане обеспечат полную автоматизацию заключения контрактов на право недропользования Энергетика 15:39
Стоимость реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане продукции сократилась Бизнес 15:36
Азербайджан и Германия обсудили конкретные задачи в направлении развития в сфере ВИЭ Энергетика 15:35
Азербайджанский производитель полимера вошел в число резидентов Парка высоких технологий Бизнес 15:31
Buta Airways будет выполнять спецрейсы в Измир Транспорт 15:26
Минобразования Азербайджана прокомментировало неучастие некоторых учителей в виртуальных уроках Общество 15:25
Туркменистан и Португалия обозначили перспективные направления сотрудничества Бизнес 15:17
Вкладчикам четырех закрывшихся азербайджанских банков выплачено более 570 млн манатов Финансы 15:16
Российская делегация прибыла в Анкару для обсуждения вопросов создания миротворческого центра в Нагорном Карабахе Политика 15:14
Международный Банк Азербайджана и BP открывают для студентов новую возможность Общество 15:13
Захарова заявила, что РФ не исключает, что США могут вернуться в иранскую ядерную сделку Россия 15:10
В Азербайджане реконструируется еще одна важная для туризма дорога Экономика 15:09
Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и Верховным представителем ЕС по иностранным делам Политика 15:06
Я был рад освобождению города Шуша - Почетный член парламента Франции (ИНТЕРВЬЮ) Политика 15:03
Кёнуль Арифгызы рассказала о Карабахских коврах (ВИДЕО) Культура 14:57
С воскресенья погода в Азербайджане ухудшится Общество 14:49
В Баку подвели итоги конкурса рисунков юных художников, посвящённого 25-летию нейтралитета Туркменистана (ФОТО) Туркменистан 14:48
Армяне увозят с собой даже оконные рамы - репортаж ВВС из освобожденного от оккупации Кельбаджара (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:46
Определен победитель тендера на создание и настройку безопасной сети - минфин ИКТ 14:43
Стартовал международный творческий конкурс «Родная Шуша, ты освобождена! Родная Шуша, мы вернулись!» Общество 14:38
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева с победой Политика 14:33
Завтра вечером в Баку ожидается моросящий дождь Общество 14:30
Оператор кабельного ТВ Азербайджана подключит сеть широкополосного интернета на освобожденных территориях ИКТ 14:24
Трансадриатический газопровод позволит диверсифицировать источники поставок Энергетика 14:22
Cпрос коммерческих банков в Азербайджане за год существенно увеличился Финансы 14:17
В Лебапском регионе Туркменистана собрали большой урожай раннего картофеля Бизнес 14:14
ОБСЕ рассматривает разработку программы Туркменистана по развитию энергетической дипломатии Энергетика 14:10
Госкомстат Азербайджана о капиталовложениях за 10 месяцев 2020 года Финансы 14:07
Вопрос присутствия иностранных боевиков в Нагорном Карабахе будет решен – МИД России Нагорно-карабахский конфликт 13:56
Будет издана книга с выступлениями Президента Ильхама Алиева за военный период Политика 13:50
Немецкая художница посвятила выставки в Риме и Венеции победе Азербайджана над Арменией (ФОТО) Культура 13:24
ICD профинансирует развитие малого и среднего предпринимательства в Туркменистане Финансы 13:10
Парламент Азербайджана обратился к Верховному главнокомандующему и народу страны Политика 13:04
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 64 объекта Бизнес 13:01
Сын народного артиста Азербайджана Али Нура стал шехидом Социум 12:53
Золото в Азербайджане дорожает Финансы 12:52
İSR Holding, MediClub и A-Qroup выразили готовность к лечению раненых военнослужащих Азербайджана Общество 12:49
"Моя Родина – Азербайджан" - конкурс детского рисунка Культура 12:49
AccessBank объявляет тендер на приобретение компьютеров Экономика 12:40
В Казахстане на Кашагане с начала года добыли почти 13 млн. тонн нефти Энергетика 12:33
Все новости