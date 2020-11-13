К оценке ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана будут привлечены международные и местные структуры - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Помимо обстрела мирных жителей и гражданских объектов на линии соприкосновения, армянские вооруженные силы с использованием баллистических ракет обстреливали находящиеся вдали от зоны конфликта города Азербайджана, в том числе Гянджу, Мингячевир, Хызы и другие города.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в результате этих актов вандализма армян, погибли свыше 90 мирных азербайджанских граждан, получили ранения свыше 400.

"К оценке ущерба гражданской инфраструктуре Азербайджана, нанесенного с 27 сентября, будут привлечены международные и местные структуры. Окончательные показатели будут представлены международному сообществу. После этого будут приняты необходимые меры по ликвидации ущерба, нанесенного гражданам. Все это является проявлением государственной заботы о гражданах", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)