Военные эксперты изучают победу Азербайджана – Бахруз Гулиев

БАКУ /Trend/ - Отечественная война, начавшаяся с 27 сентября и продолжавшаяся 44 дня, которая завершилась возвращением оккупированных азербайджанских территорий, стала самой яркой страницей нашей новейшей истории, гордостью азербайджанского народа. Азербайджанский народ тесно сплотился вокруг своего лидера – победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, продемонстрировав всему миру свою мощь, доблесть и мужество.

Об этом сказал Trend в понедельник руководитель Медиагруппы SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

По словам эксперта, азербайджанская армия показала новую модель ведения боя: «Весь мир и военные эксперты изучают победу Азербайджана, технологические аспекты ведения войны, примененные Азербайджаном. Ход военных действий показал, что азербайджанская армия использовала современнейшие технологии и виды вооружения. Полученный успех мог бы быть достигнут минимум за два года, если бы ВС Азербайджана не применили современную тактику боя. Новый метод позволил Азербайджану осуществлять военные действия с минимальными потерями. Следует особо отметить и высокий боевой дух солдат и офицеров азербайджанской армии, без чего невозможно одержать победу даже при наличии самого современного вооружения. Все это анализируется армиями стран мира».

Гулиев отметил, что за последние 30 лет в отношении Азербайджана применялись двойные стандарты: «Преследовалась цель сохранить статус-кво и заморозить конфликт. Однако за 44 дня азербайджанская армия прорвала укреплинии противника, которые возводились около 30 лет. Освобождение земель за короткое время обусловило дальнейшее развитие событий с подписанием в итоге трехстороннего заявления по конфликту. Следует отметить, что прибытие миротворцев и вывод армянских войск с оккупированных территорий идут синхронно. Президент Азербайджана всегда подчеркивал, что в процессах должна участвовать и Турция. Она примет активное участие в совместной мониторинговой миссии по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Еще один важный момент заключается в том, что избавляется от блокады Нахчыван. Все эти процессы еще раз показали, что Азербайджан никогда не откажется от своих земель, и будет бороться до конца. Победа, одержанная в Отечественной войне - это результат государственной стратегии, а также стратегии армейского строительства, реализуемых Президентом Ильхамом Алиевым за последние 17 лет».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)