Пусть армяне не думают, что их зверства останутся безнаказанными - депутат

Политика 16 ноября 2020 19:37 (UTC+04:00)
Пусть армяне не думают, что их зверства останутся безнаказанными - депутат

БАКУ /Trend/ - Покидая Кельбаджар, армяне, оставаясь верными своей гнусной традиции, продолжают совершать акты вандализма, экологический террор.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

"Как известно, согласно заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения вооруженных сил Армении и незаконно поселенные гражданские лица должны покинуть территорию Кельбаджарского, Лачынского и Агдамского районов Азербайджана. Армяне должны были покинуть Кельбаджар до 15 ноября, однако армянская сторона попросила через Россию дополнительные 10 дней, и Азербайджан, проявив гуманизм, удовлетворил эту просьбу. Однако, несмотря на этот гуманный шаг Азербайджана, армяне, покидая Кельбаджар, продолжают совершать гнусные действия, сжигая дома, разрушая инфраструктуру, вырубая деревья, сжигая леса. Сжигаемые армянами дома принадлежат не им. Это дома азербайджанцев, которые были покинуть родные очаги, спасая свои жизни во время армянской оккупации Кельбаджара", - сказала Гасанова.

Депутат напомнила, что во время оккупации Кельбаджара в 1993 году армянские террористы дали гражданскому населению всего 10 часов на то, чтобы уйти.

"Выход армян из Кельбаджара сегодня происходит в условиях полной безопасности. Азербайджанцы же в 1993 году были насильно изгнаны из своих домов. Многие из них подверглись резне, зафиксированы факты надругательства армян над телами убитых мирных жителей. Свыше 500 мирных азербайджанцев были убиты, сотни человек попали в плен или пропали без вести. Азербайджанское население не смогло взять с собой что-либо, все имущество исконных жителей Кельбаджарского района было разграблено армянскими террористами. То, что происходит сегодня, также важно для понимания разницы между гуманным Азербайджаном и террористической, фашистской Арменией", - сказала Гасанова.

Она добавила, что пусть армяне не считают, что эти зверства останутся безнаказанными.

"Ущерб, нанесенный армянами за период оккупации в течение 30 лет, в том числе причиненный уничтожением домов, гражданских объектов, экологическим террором, будет оценен и армяне будут вынуждены выплатить компенсацию. Азербайджан освободил свои земли от оккупации и добьется возмещения ущерба", - подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Страны Центральной Азии и Южного Кавказа наращивают инвестиции в дорожную инфраструктуру
Страны Центральной Азии и Южного Кавказа наращивают инвестиции в дорожную инфраструктуру
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году
С начала года страны члены ОИС сократили импорт из Турции
С начала года страны члены ОИС сократили импорт из Турции
Loading Bars
Лента новостей
В Армении обманывали народ и посредством СМИ Политика 20:04
С одной стороны - дикая страна-вандал Армения, а с другой - гуманный, толерантный Азербайджан Политика 20:04
Райан Рейнольдс стал совладельцем валлийского футбольного клуба Спорт 20:02
В Азербайджане запущена новая электронная услуга Asan İmza Экономика 19:48
Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде Социум 19:42
Пусть армяне не думают, что их зверства останутся безнаказанными - депутат Политика 19:37
Wood Mackenzie позитивно оценивает перспективы расширения TAP Энергетика 19:11
В учебники по истории Азербайджана должна быть включена тема Отечественной войны - академия наук Общество 19:09
Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов - главный приоритет BP в Грузии Энергетика 19:09
Депозиты физических лиц в Азербайджане вновь сократились Финансы 19:04
В январе-октябре 2020 г. хлопководство в Азербайджане стало самой прибыльной отраслью сельского хозяйства Экономика 19:02
В Азербайджане сократились экспортные грузоперевозки воздушным транспортом Транспорт 18:58
В мечеть города Шуша дали свет – на минарете флаг Азербайджана (ВИДЕО) Социум 18:57
В Азербайджане увеличился экспорт рыбы и морепродуктов Бизнес 18:55
Нагорно-карабахское урегулирование – провал для западной дипломатии – Le Figaro Нагорно-карабахский конфликт 18:51
Президент Венгрии наградил азербайджанского дирижера орденом "Золотой крест" Культура 18:47
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил Политика 18:40
Началась работа по возвращению азербайджанских названий арменизированным топонимам - академия наук Общество 18:39
В Сураханском районе Баку из-за ливня рухнул каменный забор, повреждена газовая линия (ФОТО) Происшествия 18:20
Al Jazeera English подготовил видеоматериал касательно вывода армянских ВС из Кельбаджарского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18:17
SOCAR Methanol экспортировал продукцию на сумму более $42 млн Энергетика 17:55
Азербайджан увеличил объем экспортируемого газа более чем на 16% Энергетика 17:46
Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает учителей и студентов о фишинговых кампаниях в WhatsApp Общество 17:44
В Баку отметили десятилетие включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (ФОТО) Культура 17:39
На портале минобразования Азербайджана "Виртуальная школа" созданы новые механизмы контроля Общество 17:37
Азербайджан сократил объем экспорта нефтепродуктов Энергетика 17:31
"Туркменгаз" объявил тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 17:29
Внешнеторговый оборот Азербайджана в годовом обращении сократился Бизнес 17:28
Режим Пашиняна объявил войну своему народу - комментарий Политика 17:26
Фуад Гахраманлы и еще 19 человек отпущены под домашний арест Общество 17:21
Kapital Bank откроет новые филиалы в освобожденных от оккупации районах Азербайджана Финансы 17:09
Путин рассказал Макрону о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 17:05
В Туркменистане внедряется новый способ обогащения железосодержащей руды Бизнес 16:59
С начала года выросло количество деловых поездок из Турции в Азербайджан Турция 16:53
Подарок от жителей Садахлы азербайджанской армии по случаю Победы Политика 16:48
Увеличен экспорт мужской текстильной одежды из Туркменистана в ЕАЭС Бизнес 16:44
Кредитование сектора недвижимости в годовом обращении увеличилось Финансы 16:40
В Азербайджане выявлено 1 395 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 605 человек Общество 16:39
Объём денежных переводов в Грузию вырос на 18% Грузия 16:37
Пашинян словно мышь прячется по углам - народный артист СССР Фархад Бадалбейли (ВИДЕО) Социум 16:35
С начала года из ОАЭ через порты Турции было перевалено около 3 млн. тонн грузов Турция 16:31
Армяне совершают настоящее кощунство по отношению к христианской вере - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана Интервью 16:30
С начала года объем перевалки грузов в турецком порту Искендерун превысил 39 млн тонн Турция 16:27
С начала года через порты Турции было перевезено свыше 380 тыс. тонн бентонита Турция 16:26
Режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения - Минобороны РФ Нагорно-карабахский конфликт 16:23
Туркменистан в два раза увеличил экспорт нефтепродуктов в ЕАЭС Энергетика 16:21
В Джабраильский район и город Шуша подано электричество - Азеришыг Нагорно-карабахский конфликт 16:19
Цена нефти Brent поднялась до $44,16 Энергетика 16:18
В Азербайджане упал спрос на турецкий цемент Турция 16:15
Расходы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сократились Транспорт 16:12
Минздрав Турции объявил тендер на создание медицинской лаборатории в провинции Ван Турция 16:10
Узбекское агропромышленное агентство закупит агрометеорологические станции Тендеры 16:08
Центробанк огласил особенности внедрения системы мгновенных платежей в Азербайджане Финансы 16:07
В Азербайджане оглашены итоги собеседований по приему учителей на работу в колледжи Общество 16:00
Глава МИД Армении подал в отставку Армения 15:59
В мечеть Говхар Ага в городе Шуша подано электричество (ВИДЕО) Общество 15:56
В Норвегии отметили победу Азербайджана над Арменией (ФОТО) Социум 15:53
С 1 января Болгария начнет получать газ из Азербайджана Энергетика 15:48
Как передать словами ощущения, когда вся твоя сущность буквально переполнена счастьем и радостью? - Чингиз Фарзалиев Интервью 15:41
Нефтехимия одно из приоритетных направлений развития ТЭК - Минэнерго Казахстана Энергетика 15:40
За 28 лет музейные экспонаты Азербайджана были разграблены и незаконно вывезены из страны - Анар Керимов Культура 15:37
Памяти шехидов Карабахской войны. Кофе, который он мне не нальёт... Интервью 15:32
Франция увеличивает импорт цемента из Турции Турция 15:29
Использование мечетей в качестве хлева для свиней - вандализм и варварство - Анар Керимов Культура 15:27
Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 15:16
Международный аэропорт «Ташкент» объявляет тендер на приобретение программного обеспечения Тендеры 15:15
Худаферинские мосты по всем показателям достойны включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Культура 15:13
Deutsche Bank AG поддерживает контакты с туркменскими партнерами для определения подходящих проектов Финансы 15:08
В 2019 году доходы от перевозки грузов ЗАО "АЖД" выросли на 12% Транспорт 15:02
Армяне должны выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Кельбаджару и другим территориям Азербайджана - депутат Политика 15:02
Газпромбанк обнародовал прогноз по восстановлению экономики Азербайджана Финансы 14:59
Азербайджан примет участие на экспортном форуме «СНГ: перезагрузка» Бизнес 14:56
Завершены 4 из 5 этапов поставок труб для интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 14:47
Минфин Узбекистана обнародовал детали стратегии повышения прозрачности госбюджета Финансы 14:46
Соглашение по Карабаху является эффективным шагом - МИД Ирана Политика 14:43
В Джабраиле задержаны лица, не подчинившиеся на комендантском посту приказу полиции Происшествия 14:38
В Туркменистане обнаружены новые месторождения по запасу подземных вод Туркменистан 14:32
Иран и Ирак увеличивают товарооборот до 20 млн. долларов в год Экономика 14:31
Пегов как виновник поражения Армении: мавр сделал свое дело, мавр может уходить Политика 14:28
Частный сектор Туркменистана модернизирует энергосистему в Дашогузском регионе Энергетика 14:27
Минсельхоз Азербайджана подписал контракт на сумму около 190 тысяч манатов Строительство 14:22
Туркменская хлопкопрядильная фабрика экспортировала большой объем продукции Бизнес 14:18
ADY Express транспортирует на турецкий рынок продукцию крупного российского предприятия Транспорт 14:14
В Казахстане реализуются цифровые проекты «Smart сity» в сфере транспорта, строительства Бизнес 14:09
Дашогузская швейная фабрика Туркменистана с опережением выполнила годовой план производства Бизнес 14:08
Минкультуры резко осудило вывоз армянами материально-культурных ценностей, принадлежащих Азербайджану Культура 14:04
BP завершила обработку сейсмоданных по блоку D230 Энергетика 13:48
Пусть у нас нет зрения и ног, но мы увидем и взберемся на горные перевалы Карабаха… (ВИДЕО) Социум 13:41
В Баку сохранится дождливая погода Общество 13:40
Международные эксперты проведут мониторинг памятников города Шуша Культура 13:37
Увеличилась среднесуточная пропускная способность Южнокавказского газопровода Энергетика 13:26
"КазТрансГаз" и АМТ заключили меморандум на поставку газа для металлургического комбината в Темиртау Энергетика 13:22
Весь мир признаёт, что Карабах принадлежит Азербайджану - премьер-министр Пакистана Политика 13:22
Пробурены 20 скважин для наращивания добычи в рамках «Шах Дениз-2» Энергетика 13:18
ОАЭ и Афганистан закупили базовое масло туркменского производства Бизнес 13:03
На минувшей неделе цены на азербайджанскую нефть значительно возросли (ОБЗОР) Финансы 13:00
Ուշադրություն, ուշադրություն. Ասում է Ադրբեջանը Внимание, внимание, говорит Азербайджан! Политика 12:52
В Азербайджане возобновлен процесс электронного перевода учащихся школ Общество 12:45
BP наращивает добычу газа и конденсата на «Шах Дениз» Энергетика 12:40
Парламент Турции рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан Турция 12:35
Все новости