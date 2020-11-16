Пусть армяне не думают, что их зверства останутся безнаказанными - депутат

БАКУ /Trend/ - Покидая Кельбаджар, армяне, оставаясь верными своей гнусной традиции, продолжают совершать акты вандализма, экологический террор.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

"Как известно, согласно заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения вооруженных сил Армении и незаконно поселенные гражданские лица должны покинуть территорию Кельбаджарского, Лачынского и Агдамского районов Азербайджана. Армяне должны были покинуть Кельбаджар до 15 ноября, однако армянская сторона попросила через Россию дополнительные 10 дней, и Азербайджан, проявив гуманизм, удовлетворил эту просьбу. Однако, несмотря на этот гуманный шаг Азербайджана, армяне, покидая Кельбаджар, продолжают совершать гнусные действия, сжигая дома, разрушая инфраструктуру, вырубая деревья, сжигая леса. Сжигаемые армянами дома принадлежат не им. Это дома азербайджанцев, которые были покинуть родные очаги, спасая свои жизни во время армянской оккупации Кельбаджара", - сказала Гасанова.

Депутат напомнила, что во время оккупации Кельбаджара в 1993 году армянские террористы дали гражданскому населению всего 10 часов на то, чтобы уйти.

"Выход армян из Кельбаджара сегодня происходит в условиях полной безопасности. Азербайджанцы же в 1993 году были насильно изгнаны из своих домов. Многие из них подверглись резне, зафиксированы факты надругательства армян над телами убитых мирных жителей. Свыше 500 мирных азербайджанцев были убиты, сотни человек попали в плен или пропали без вести. Азербайджанское население не смогло взять с собой что-либо, все имущество исконных жителей Кельбаджарского района было разграблено армянскими террористами. То, что происходит сегодня, также важно для понимания разницы между гуманным Азербайджаном и террористической, фашистской Арменией", - сказала Гасанова.

Она добавила, что пусть армяне не считают, что эти зверства останутся безнаказанными.

"Ущерб, нанесенный армянами за период оккупации в течение 30 лет, в том числе причиненный уничтожением домов, гражданских объектов, экологическим террором, будет оценен и армяне будут вынуждены выплатить компенсацию. Азербайджан освободил свои земли от оккупации и добьется возмещения ущерба", - подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)