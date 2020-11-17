Парламент Турции сегодня обсудит вопрос отправки военнослужащих в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Великом Национальном собрании Турции обсудят законопроект об отправке турецких военнослужащих в Азербайджан.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Отметим, что законопроект был представлен турецкому парламенту накануне.
Согласно документу, в совместном с Россией мониторинговом центре в течение одного года предусматривается служба турецких военнослужащих.
В тексте документа говорится: "Местонахождение совместного с Россией мониторингового центра будет определено Азербайджаном. В нем будут действовать турецкие военнослужащие, при необходимости гражданские специалисты из Турции, что соответствует положениям подписанного 16 августа 2010 года «Соглашения о стратегическом сотрудничестве и взаимной помощи между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой".
(Текст: Кямаля Сеидова)