В самые сжатые сроки в Нагорный Карабах будут отправлены военные - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - В самые сжатые сроки в Нагорный Карабах будут отправлены военные ВС Турции.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает в субботу Trend.

Акар отметил, что все работы по отправке сухопутных войск Турции в Азербайджан завершены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)