Президент Ильхам Алиев: С момента подписания заявления каких-либо серьезных нарушений в прекращении огня не было

БАКУ /Trend/ - С момента подписания заявления каких-либо серьезных нарушений в прекращении огня не было.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

«Результат военных действий всем известен. Азербайджанская армия добилась блестящей военной победы и мы таким образом перешли в плоскость политического урегулирования. Вчера Азербайджанская армия вошла в город Агдам, в оставшуюся часть оккупированного Агдамского района. Тем самым выполняются пункты заявления.

Также мы приветствуем развертывание миротворческой миссии Российской Федерации, которая работает в рабочем контакте с нашими структурами, и насколько мы знаем, с армянской стороной. Я считаю, что это важный фактор стабилизации ситуации и с момента подписания заявления каких- либо серьезных нарушений в прекращении огня не было. И уверен, что и не будет», - отметил глава государства.