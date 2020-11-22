В селе Шелли Агдамского района поднят азербайджанский флаг (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Государственный флаг Азербайджана поднят в селе Шелли Агдамского района.
Как сообщает в воскресенье Trend, территория бывшей военной части оккупационных вооруженных сил Армении была расчищена от мин и других взрывчатых устройств.
Затем азербайджанские военнослужащие исполнили Государственный гимн и подняли азербайджанский флаг.
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