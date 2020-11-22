Скоро Физули станет городом процветания и счастья - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мы находимся перед зданием Культурного центра города Физули, разрушенным Арменией. С помощью музыки мы обращаемся к миру с призывом к миру и терпимости. Город-призрак Физули скоро станет городом процветания и счастья.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, посетивший Физулинский район с иностранными дипломатами и военными атташе.

Отметим, что в воскресенье представители дипломатического корпуса в Азербайджане, в том числе послы, военные атташе, а также руководители представительств международных организаций в стране, совершили поездку в освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Физули.

Цель поездки – ознакомление дипломатов и военных атташе с варварством, совершенным армянскими вооруженными силами в городе Физули, последствиями их преступлений.

(Редактор: Наталья Кочнева)