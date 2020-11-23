Международные организации безмолвствуют по поводу варварского обращения армян с военнопленными - депутат

БАКУ /Trend/ - В результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои территории, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, и обеспечил свою территориальную целостность. Мы стали свидетелями того, какие зверства и вандализм совершали армяне на этих территориях.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

"Армяне камня на камне там не оставили. Полностью разрушены наши исторические памятники, школы, административные здания, частные дома, сровнены с землей даже кладбища. Это еще одно проявление армянского вандализма, дикости и варварства", - сказал он.

Коснувшись вопроса, связанного с военнопленными, депутат отметил, что во время военных действий с обеих сторон бывают военнопленные, и азербайджанская сторона со своей стороны соблюдает в соответствии с международным гуманитарным правом обязательства в связи с содержанием военнопленных, их обменом, а также передачей тел армянских военнослужащих: "Но, к сожалению, армянская сторона, как и всегда, демонстрирует варварское обращение с азербайджанскими пленными, в том числе демонстрирует в соцсетях кадры с их истязанием. Это еще одно проявление дикости. К сожалению, международные организации хранят молчание по этому поводу. Прежде всего, следует констатировать молчание международных организаций, действующих в сфере прав человека, и государств, которые постоянно выступают в защиту прав человека. Международные организации не должны игнорировать эти вопросы", - добавил Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)