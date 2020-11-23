СЕ одобряет трехстороннюю договоренность о прекращении всех военных действий между Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Генсек Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович Бурич ответила на письмо министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Сообщается, что в письме, направленном главой МИД Азербайджана генсеку СЕ, Мария Пейчинович Бурич приветствует договоренность о полном прекращении огня и всех военных операций от 9 ноября 2020 года, подчеркивает, что продолжит следить за ситуацией по выполнению договоренности.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях. В соответствии с договоренностью, оккупированный Кяльбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, затем Армения попросила отсрочку до 25 ноября, Агдамский район - до 20 ноября, Лачинский район - до 1 декабря 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)