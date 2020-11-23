Хотя война закончилась, армянские военнослужащие в прискорбном положении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Хотя война закончилась, Армения продолжает оставаться равнодушной к своим военнослужащим.

Как сообщает в понедельник Trend, в армянских СМИ распространились кадры, на которых видно, в каком плачевном состоянии находятся армянские военнослужащие.

Как демонстрируют видеозаписи, армянские солдаты пребывают в антисанитарных условиях, без электричества и тепла, спят на голом бетоне.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)