Парламент Азербайджана обсудит сегодня 6 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В повестке заседания шесть вопросов:

- законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана по случаю победы в Отечественной войне (второе чтение);

- законопроект «Об учреждении звания «Герой Отечественной войны» Азербайджана (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон «О государственной службе» (третье чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)» (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в закон «Об охране окружающей среды» (второе чтение);

- законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)