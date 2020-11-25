Подпишет ли Азербайджан мирный договор с Арменией? - отвечает глава МИД

БАКУ /Trend/ - Внесена ясность в вопрос подписания Азербайджаном мирного договора с Арменией.

Как передает в среду Trend, в интервью французскому журналу Le Point министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что для реализации трехстороннего заявления от 9 ноября, основанного на резолюциях Совета Безопасности ООН, потребуется время.

Он отметил, что заявление предусматривает не только прекращение огня, но и ряд важных шагов, ведущих к миру.

"Главный элемент заявления - вывод вооруженных сил Армении из трех оккупированных районов к первому декабря. Выполнение этого требования позволит оценить приверженность Армении мирному процессу. Затягивание ран, образовавшихся в результате состояния войны на протяжении десятилетий, будет нелегко и потребует времени. Главное - прекратить все военные действия и принять меры по установлению мира в регионе. Мы желаем мирного урегулирования конфликта. Только прекратив оккупацию азербайджанских территорий и обеспечив возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, можно установить прочный мир и безопасность в регионе", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)