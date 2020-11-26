Решение Сената не отражает политику правительства Франции - МИД
БАКУ/Trend/ - Признание Парижем "независимости "НКР"" никому не пойдет на пользу, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
Одностороннее признание Францией не было бы полезно никому, сказал он.
По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа.
"Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей для продолжения этого диалога", — подчеркнул он.
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