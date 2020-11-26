Решение Сената не отражает политику правительства Франции - МИД

По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа.

"Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей для продолжения этого диалога", — подчеркнул он.